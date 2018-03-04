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"Dane Mısır Üretiminde Kaynak Kullanım Etkinliği" paneli

KONYA (AA) - Karapınar'da İlçe Ziraat Odası Başkanlığı "Dane Mısır Üretiminde Kaynak Kullanım Etkinliği" paneli düzenlendi. Selçuk Üniversitesi Tarım Ekonomisi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu, Ziraat Odası...

04 Mart 2018 Pazar 15:49
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KONYA (AA) - Karapınar'da İlçe Ziraat Odası Başkanlığı "Dane Mısır Üretiminde Kaynak Kullanım Etkinliği" paneli düzenlendi.

Selçuk Üniversitesi Tarım Ekonomisi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu, Ziraat Odası Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, üretimde bilginin önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'de mısır üretimi ortalamasının normal olduğunu aktaran Bayramoğlu, "Gübre aynı gübre ama toprağa bilgiyi verdik. Bizler hem tarımsal alanlarda hem de diğer alanlarda bilgiye ulaşıp bilgiyi kullanmayı ve o toprağı üretime dahil etmeyi öğreneceğiz. Karapınar, bilgiyi kullanmayı öğrenmiş mısır yetiştiriciliğinin de bilgiye dayalı olarak yetiştiricilik sitemini uygulamıştır." diye konuştu.

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Süleyman Soylu ise erozyonu en çok engelleyen bitkilerin başında mısırın geldiğini dile getirdi.

Mısırın kökünün toprağın aşınmasını engellediğine işaret eden Soylu, "Biz bir yerde toprağı da korumuş oluyoruz. Mısır üretimi 2000 yılında Karapınar'da bin 210 dekar iken 2017'de bu rakam 238 bin dekar olmuştur. Ekim alanları her yıl artarak devam etmiştir. Verimde de Karapınar, Türkiye ortalamasının üzerindedir. En yüksek verim Karapınar'dadır. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Panel, çiftçilerin sorularının cevaplandırılması ile sona erdi.



Anahtar Kelimeler:
KarapınarMısır
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