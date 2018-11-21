SİVAS (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje Koordinasyon Genel Müdürlüğünce yürütülen "Damla Projesi" kapsamında Kayseri Erciyes Üniversitesi'nden gelen bir grup öğrenci, Şarkışla'da düzenlenen programlara katıldı.

Kredi Yurtlar Kurumu Şarkışla Müdürlüğünce düzenlenen programlara katılmak için Kayseri'den gelen 19 öğrenci, ilk olarak Yıldırım Mahallesi'nde bulunan Şarkışla Garnizon Şehitliği'ndeki 11 aylık şehit bebek Bedirhan Mustafa ve annesi Nurcan Karakaya’nın mezarını ziyaret etti.

Kayseri Damla grubu temsilcisi İsmail Enes, burada yaptığı konuşmada, "Damla grubu olarak acıları paylaşmak, küçük çocukları sevindirmek için Şarkışla’ya geldik. Bu kapsamda da şehit bebek ve annesi Nurcan Karakaya’nın mezarını ziyaret ederek dua ettik." dedi.

Daha sonra Mehmet Tuna Ortaokulu'na geçen 19 öğrenci burada öğrencilerle oyunlar oynayarak onların yüzlerine çeşitli figürler çizdi.

Aşık Veysel İlkokulu'nu da ziyaret eden Damla öğrenci grubu, okul bahçesinde küçük öğrencileri doyasıya eğlendirip kitaplıklarına kitap hediye etti.