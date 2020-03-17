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Damat misafirlere, belediye başkanı gelin ve damada kolonya döktü
NEVŞEHİR’İN ÜRGÜP İLÇESİNE BAĞLI ORTAHİSAR BELDESİNDE KIYILAN NİKAHTA TÖRENE KOLONYALI ÖNLEM DAMGA VURDU.
Genel 17.03.2020, 10:25 17.03.2020, 11:02
Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde kıyılan nikahta törene kolonyalı önlem damga vurdu.
Ortahisar beldesinde Merve Sarı ve Burak Burunsuz düzenlenen nikah töreni ile dünya evine girdi. Mahzen Cave Otel’de nikah töreni öncesinde damat Burak Burunsuz nikahı kıymak için gelen Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş’e ve davetlilere kolonya ikram etmesi dikkatlerden kaçmadı. Genç çiftçin nikahını kıyan Ortahisar Belediye Başkanı çifte bir ömür boyu mutluluk dilerken gelin ve damada kolonya döktü. Belediye Başkanı Ateş genç çifte kolonya dökmesinin ardından ise evlilik cüzdanını geline takdim etti.