Damat İbrahim Paşa ölümünün 290.yıl dönümünde ilk kez anıldı
LALE DÖNEMİNİN ÜNLÜ SADRAZAMI NEVŞEHİRLİ DAMAT İBRAHİM PAŞA’NIN 290. ÖLÜM YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA, NEVŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ. DAMAT İBRAHİM PAŞAN 290.ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE İLK KEZ ALİBEY CAMİNDE ANMA PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE KUR’AN-I KERİM VE MEVLİT OKUNARAK DUA EDİLDİ. NEVŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN CUMA NAMAZI ÇIKIŞINDA İSE VATANDAŞLARA ŞERBET, TATLI VE KANDİL SİMİDİ İKRAM EDİLDİ.
Nevşehir’in kurucusu Damat İbrahim Paşa ölümünün 290. yıl dönümünde ilk kez Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından düzenlenen anma programı ile anıldı.
Lale döneminin ünlü Sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın 290. ölüm yıl dönümü dolayısıyla, Nevşehir Belediyesi tarafından anma programı düzenlendi. Damat İbrahim Paşan 290.ölüm yıl dönümünde ilk kez Alibey Caminde anma programı çerçevesinde Kur’an-ı Kerim ve mevlit okunarak dua edildi. Nevşehir Belediyesi tarafından Cuma namazı çıkışında ise vatandaşlara şerbet, tatlı ve kandil simidi ikram edildi.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı gazetecilere yaptığı açıklamada bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz dedi. Arı, “ Bu şehrin geçmişten bugüne en önemli figürlerinden bir tanesi bu şehrin bu toprakları öz evladı Damat İbrahim Paşa, küçük bir kasaba olan Muşkara’yı şehir yapıp bugünlere gelmesine vesile olan en önemli etkenimizdir. Dolayısıyla bu değerimiz bugüne kadar maalesef anılmamış, hatırlanmamıştı. Biz bu değeri yeniden hatırlamak, kurucumuz ve şehrimizi şehir yapan bizim değerimizi ortaya çıkarmak ve onu anmak gerekiyordu. Şimdi bugün başlattık. İnşallah bundan sonra geleneksel olarak her yıl ölüm yıl dönümünde Damat İbrahim Paşa’yı anacağız. Sadece kendisini kuru kuruya anmak değil. Arapların bir atasözü var. Konuşursunuz, konuşursunuz ama herhangi bir şey yapmazsınız. Biz sadece konuşmayacağız. Beraberinde Damat İbrahim Paşa’nın doğmuş olduğu evi tespit ettik. Şimdi ekiplerimiz burada araştırmayı yapıyor. İlk bulguları ortaya çıkartmaya çalışıyor. İnşallah bundan sonra da doğdu evi ihya ve ifşa edeceğiz. Biz değerlerimize sahip çıkmak zorundayız. Biz bizi bugünlere getiren, bu şehrin büyüklerine sahip çıkmak zorunayız. Bu şehirde katma değeri olmuş her kim varsa onları anacağız ve yaşatacağız” dedi.