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Damadının kuzenini öldüren zanlı tutuklandı

- Ankara'da iki aile arasında çıkan kavgada bir kişiyi öldüren, bir kişiyi yaralayan zanlı cinayet büro ekiplerince yakalandı - Yaralama ve yağma suçlarından da sabıkası bulunan katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

09 Mart 2018 Cuma 10:14
Damadının kuzenini öldüren zanlı tutuklandı
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ANKARA (AA) - Başkentte boşanma konusunda iki aile arasında çıkan kavgada bir kişiyi öldürüp bir kişiyi yaralayan zanlı cinayet büro ekiplerince yakalandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 4 Mart'ta Mamak ilçesi Akşemsettin Mahallesi'nde iki aile arasında, boşanma meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Duran Ş, kızından boşanma aşamasında olan damadının kuzeni Tolga Y. ve Alim A'yı yanında bulunan tabancayla ağır yaralayarak kaçtı.

Olay anı çevrede bulunan bir mağazanın güvenlik kameralarına da yansıdı.

Yaralanan Tolga Y. kaldırıldığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Alim A. ise tedavi altına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda yaralama ve yağma suçundan kaydı bulunan Duran Ş'yi silahıyla birlikte yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinden sonra mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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Damadının Kuzenini öldüren Katil Zanlısı Tutuklandı
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