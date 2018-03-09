Damadının kuzenini öldüren zanlı tutuklandı

- Ankara'da iki aile arasında çıkan kavgada bir kişiyi öldüren, bir kişiyi yaralayan zanlı cinayet büro ekiplerince yakalandı - Yaralama ve yağma suçlarından da sabıkası bulunan katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı