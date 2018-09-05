Dalaman Havalimanı'nda yabancı yolcu sayısı yüzde 32 arttı

MUĞLA (AA) - YDA Dalaman Havalimanı Genel Müdürü Cengiz Ayaz, "Bölgemize havayolu ile gelen turist sayısında yüzde 32 oranında artış sağlanmıştır, artan talebin karşılanması ve ivmenin devam edip bölge turizminin şahlanması için yeni yatırımlar ve nitelikli yatak arzı elzem hale gelmiştir." dedi.

Genel Müdür Ayaz, havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, Kaş'tan Datça'ya kadar olan ve Fethiye, Marmaris, Dalyan gibi dünyaca ünlü destinasyonlara ulaşım sağlayan Dalaman Havalimanı'nda, dış hat yolcularda geçen yıla göre yüzde 32 oranında artış yakaladıklarını açıkladı.

2017 yılı Ocak-Temmuz diliminde 619 bin 92 yabancı ziyaretçinin havalimanına giriş yaptığını vurgulayan Ayaz, bu sayının 2018 yılı aynı döneminde 817 bin 669'a çıktığını ifade etti.

Ayaz, Havalimanının ANKER REPORT'un yayınladığı, 30 Avrupa şehrindeki tatil bölgeleri arasında geçen yılın temmuz ayı ile Temmuz 2018 karşılaştırmasında ise yüzde 16'lık artış ile de Avrupa da ilk 4'e girdiğini kaydetti.

28 ülke ve 89 havalimanından direkt uçuşlar gerçekleşen Dalaman Havalimanı'nda turist sayısı artışının devam edeceğini belirten Ayaz, "Bölgemize havayolu ile gelen turist sayısında yüzde 32 oranında artış sağlanmıştır, artan talebin karşılanması ve ivmenin devam edip bölge turizminin şahlanması için yeni yatırımlar ve nitelikli yatak arzı elzem hale gelmiştir." dedi.

Ayaz, Türkiye'nin Avrupa ülkeleri arasında her geçen gün daha fazla rağbet gördüğüne, kaliteli hizmet ve doğa güzelliğinin cazibesini artırdığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi turizm şahlanma dönemi ülkemiz açısından yaşanmaktadır. Bu yükselişin devam edebilmesi için bölgemize yapılacak turizm yatırımları önemli hale gelmiştir. Bizlerin amacı Türkiye'nin kazanması ve tüm turistik bölgelerimizin aynı oranda yükselmesi. YDA Dalaman Havalimanı olarak hedefimiz Bodrum veya Antalya'nın yolcusunu almak değildir. Amacımız Avrupa ülkelerine giden tatilcileri Türkiye'ye çekmek ve bu paydan tüm bölgelerimizin faydalanmasını sağlamak. Bunun için de kıyı şeridimizin yatak kapasitelerini arttırmamız gerekmektedir."

Ayaz, Dalaman'da bulunan tarıma elverişsiz sahil kesiminin turizme açılması ile içinde golf alanları da bulunan 9 bin 600 yatak kapasitesine sahip, havalimanına 15 dakika uzaklıkta bir destinasyona kavuşulacağını vurgulayarak, "Böylece Dalaman hem turizme kazandırılacak hem de yaklaşık 2,5 milyar lira değerinde yatırım alacaktır. Sadece bu yatırımlar ile yaklaşık 8 bin kişilik ek istihdam yaratılabilir ve yıllık ek 160 milyon avro döviz geliri sağlanabilir." bilgisini verdi.

Bu rakamların sadece Dalaman'daki tarıma elverişsiz sahil kıyılarına yapılacak tesisler ile elde edilebileceğini anlatan Ayaz, "Bölgemizdeki diğer uygun alanların da tahsise açılması bu rakamları katlayacaktır. 2017 yılını toparlanma yılı olarak kabul edecek olursak, şahlanmaya başlayan turizm sektörünün ülke ekonomisine katkılarının çok daha fazla olması beklenmektedir." diye konuştu.

Ayaz, havayolu ile gelen yolcu sayısındaki artışın da devam edeceğini sözlerine ekledi.

Muhabir: Durmuş Genç