Dakar Rallisi’nde Red Bull sporcusu Laia Sanz sahne alacak
İSTANBUL (AA) - Dünyanın en zorlu yarışlarından biri olarak kabul edilen Dakar Rallisi’nde Red Bull sporcusu Laia Sanz motosiklet kategorisinde 10 sene üst üste yarışı tamamlayarak adını tarihe yazdırmak istiyor. Red Bull'dan yapılan...
İSTANBUL (AA) - Dünyanın en zorlu yarışlarından biri olarak kabul edilen Dakar Rallisi’nde Red Bull sporcusu Laia Sanz motosiklet kategorisinde 10 sene üst üste yarışı tamamlayarak adını tarihe yazdırmak istiyor.
Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, Dakar Rallisi’nde üst üste 9 sene yarış tamamlamayı başaran Sanz, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek 42. Dakar Rallisi'nde bu sayıyı 10’a taşıyarak tarihte bunu gerçekleştiren ilk kadın sürücü olmayı istiyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Red Bull sporcusu Laia Sanz, “Her şeyin ötesinde motosikletimin üstünde keyif almak istiyorum. Zaten benim motivasyon kaynağım da güzel zaman geçirmek. Diğer yandan tabii ki hedefim iyi sonuçlar elde etmek. Çünkü biliyorumki iyi sonuçlar kazandıkça, bu spora kendimi adamaya devam edeceğim.” ifadelerini kullandı.
11 Aralık 1985 doğumlu Red Bull sporcu Sainz, kariyerine 7 yaşında katıldığı bölgesel bir turnuvayla başladı. 13 kez Women's World Trial Championship, 10 kez Women's Trial European Championship ve 5 kez Women's Enduro World Cup şampiyonlukları yaşamış "Savaşçı" lakaplı sporcu, Dakar Rallisi’ni en hızlı tamamlamayı başaran kadın sporcu unvanını da elinde bulunduruyor.
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