Dakar İlahiyat Camisi'nin 'beyaz cuma' geleneği

DAKAR - Alaattin Doğru (AA) - Senegal'in başkenti Dakar'ın Atlas Okyanusu kıyısında inşa edilen İlahiyat Camisi'ni yaptıran kişinin vasiyeti üzerine cuma namazları beyaz cellabiye (erkeklerin giydiği uzun elbise) ile kılınıyor.

Başkentin batı sahilinde Ekim 1997'de açılan cami, cuma namazlarının sadece beyaz elbiselerle kılınmasıyla Dakar'daki diğer camilerden ayrılıyor.

Vakit namazlarının günlük giysilerle kılınabildiği caminin avlusunda cuma günleri görevliler bekliyor. Cemaatin bir kısmı durumdan haberdar şekilde beyaz elbiseyle gelirken, günlük elbiseleriyle gelenlere görevliler temiz beyaz cellabiyeler veriyor. Beyaz giyinme adeti sadece caminin içinde geçerli, cami avlusunda ise uygulanmıyor.

"Babama rüyasında cuma namazlarında beyaz elbiseler giyilmesi tavsiye edilmiş. O da bunu vasiyet etti"

Camiyi yaptıran Senegal'in önde gelen din adamlarından Muhammed Seyni Gueye'nin oğlu Muhammed Nebi Gueye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının caminin yapılacağı yeri 1973'te rüyasında gördüğünü söyledi.

Gueye, babasının kendi imkanlarıyla ve çevresindekilerin yardımıyla ancak 1992'de yapımına başladığı camiyi 5 yıl 5 ayda inşa edebildiğini belirtti. Gueye, "Babama rüyasında cuma namazlarında beyaz elbiseler giyilmesi tavsiye edilmiş. O da bunu vasiyet etti. O günden bugüne burada cuma namazları beyaz cellabiye ile kılınıyor." dedi.

"Buraya gelen herkes beyaz giyiyor, zengin, fakir fark etmiyor. Bazen Kabe'deymiş gibi hissediyorum"

Nebi Gueye, babasının 2007'de vefatı üzerine caminin avlusuna inşa edilen türbeye defnedildiğini anlattı.

Cumaya gelenlerden Ahmadou Diop, iş yerinin uzak olmasına rağmen genellikle cuma namazını kılmaya İlahiyat Camisi'ne gelmeyi tercih ettiğini dile getirdi.

Camide herkesin beyaz giyinmesinin cemaatte birlik ve beraberlik duygusunu artırdığını ifade eden Diop, "Buraya gelen herkes beyaz giyiyor, zengin, fakir, Senegalli ya da yabancı fark etmiyor. Bazen Kabe'deymiş gibi hissediyorum, kardeşlik ve beraberlik duygum güçleniyor." diye konuştu.

Cuma namazını kıldıktan sonra avluda oynayan 11 yaşındaki İbrahim Ndiaye de camiye babasıyla geldiğini aktardı. Dakar'daki birçok camide cuma namazı kıldığını söyleyen Ndiaye, "En çok ilahiyat Camisi'ne gelmeyi seviyorum. Herkes beyaz giyindiği için bayram gibi oluyor." ifadesini kullandı.