"Daha temiz ve yaşanabilir Kırşehir için çalışıyoruz"

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, daha temiz ve yaşanabilir Kırşehir için mesai kavramı gözetmediklerini belirtti.

Başkan Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin merkez ve kırsal ayrımı yapmadan her gün insan odaklı çalışma prensibi ve çevre dostu bir belediyecilik anlayışıyla hareket ettiğini anımsattı.

Bu yılı verimli ve etkin bir şekilde geçirerek, daha temiz ve yaşanabilir Kırşehir için mesai kavramı gözetmeden hizmet verdiklerini vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:

"Şehrimizin daha temiz olması için her gün şehrimizi baştan aşağıya temizliyoruz. Bütün bunların yanında önemli arter, cadde ve sokaklarda ihtiyaca haiz olan temizliği yapıyoruz. Daha temiz ve yaşanabilir Kırşehir için mesai kavramı gözetmeden hizmet veriyoruz. Belediyemizin temizlik ekipleri 24 saat esası ile çalışıyor ve günlük katı evsel atık topluyor. Vatandaşımıza evsel nitelikli katı atıklarını toplama ve şehir temizliği hizmeti vererek, kenti daha temiz hale getiriyoruz. Çevre dostu bir belediye olarak şehrimizin cadde ve sokaklarında girmediğimiz yer kalmadı, ekiplerimiz cadde cadde Kırşehir’i her gün temizliyor. Kentin arterlerinde bulunan dekoratif çöp kovaları vatandaşlarımız tarafından kullanılıyor. Biz vatandaşlarımızın zamansız çöp çıkarmamalarını, ev ve iş yerlerinin önlerini temiz tutmalarını, yol ve kaldırımlara ambalaj atığı ve sigara izmariti gibi çöpler atmamalarını önemle rica ediyoruz."



