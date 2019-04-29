Dağında kar eteklerinde bahar yaşanıyor

KONYA (AA) - Akdeniz kıyı şeridi ve Konya Ovası’na sınırı olan Toros Dağları'nın orta bölgesinde, dar vadiler üzerine kurulu Hadim ilçesinde dağın eteklerindeki kar ve baharın gelmesiyle açan çiçekler, görenlere eşsiz bir görüntü sunuyor.

Konya’nın kışın çetin ve uzun geçtiği Hadim ilçesinde ilkbaharın etkisiyle oluşan eşsiz doğal güzellikler göz kamaştırıyor.

Yılın 5 ayı beyaz örtüyle kaplanan ilçede, yüksek kesimlerde halen metrelerce kar bulunurken, eteklerinde ilkbaharın güzelliği yaşanıyor.

Hadim'e 30 kilometre uzaklıktaki Kuruca Göl Yaylası'nda eriyen kar sularının oluşturduğu mendereslerin yanı sıra bitki çeşitliliği, farklı renkteki çiğdemler, lale ve endemik bitkileriyle ilgi çekiyor.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla meraların yeşile büründüğü yayla ve dağlarda damar damar uzanan kar örtüsü ile eşsiz bir manzara oluşturuyor.

İlkbahar aylarında çok sayıda vatandaşın geldiği yayla, doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarından da ilgi görüyor.

- "Tam anlamıyla renk cümbüşü yaşanıyor"



Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin her mevsim doğal güzelliklere ev sahipliği yaptığını söyledi.

İki mevsimin aynı anda yaşandığını vurgulayan Hadimioğlu, şöyle konuştu:

“Şu anda ilçenin yaklaşık 2 bin rakımlı Kuruca Göl, Yellice ve Yarıcak yaylarında metrelerce kar var. Eteklerinde rengarenk ve endemik çiçekler açtı. Daha düşük rakımlı mahallerimizde ise ağaçlar meyveye durdu. Bir tarafta halen kış yaşanırken, diğer tarafta ilkbaharın güzelliklerini yaşıyoruz. Renkli çiğdemler, kardelenler, nevruzlar, laleler ve kar çiçeklerini bir arada görmek mümkün. Tam anlamıyla renk cümbüşü yaşanıyor. Herkesi bu güzellikleri görmesi için ilçemize davet ediyorum.”



