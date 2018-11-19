Dağda mahsur kalan aile kurtarıldı

KONYA (AA) - Konya'da, dağda mahsur kalan aile, Konya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, gezintiye çıkan 3 kişilik bir ailenin aracının çukura düşmesi sonucu mahsur kaldığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine harekete geçen Konya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Loras Dağı'nda mahsur kaldığı belirtilen aileyi kurtarmak için seferber olan ekipler, önce kayıp ailenin yerini belirledi. Ardından mahsur kalan aileyi kurtardı. Aile fertlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



