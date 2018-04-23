Dağcılardan

ÇANKIRI (AA) - Çankırı, Kastamonu ve Ankara'dan bir grup sporcu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Yıldıztepe'ye tırmandı.

Çankırı Dağcılık ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Spor Kulübünce düzenlenen "Ulusal Egemenlik Tırmanışı"na Çankırı, Kastamonu ve Ankara'dan gelen 11 sporcu katıldı.

Yıldıztepe Kayak Merkezi tesislerinde başlayan tırmanış, 1881 rakımlı Ilgaz Yıldıztepe zirvesinde son buldu.

Soğuk havaya rağmen tırmanışı tamamlayan sporcular, burada şehitler anısına saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudu. Şehitler için dua eden sporcular daha sonra iniş yaparak etkinliği tamamladı.

Kulüp Başkanı Nuri Erkenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli egemenliği Yıldıztepe zirvesinde kutladıklarını söyledi.

Tırmanış boyunca soğuk havanın etkili olduğunu anlatan Erkenci, "Tırmanışa Yıldıztepe Kayak Merkezi istasyonundan başladık. Toplamda 11 bin 300 metrelik yürüyüşümüz oldu. 1881 metrelik zirvede tüm şehitlerimizi ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eski Çankırı Valisi Ali Haydar Öner'i andık. Yaklaşık 5 saat süren bir tırmanış gerçekleştirdik." diye konuştu.