Dağcılar Geyik Dağı'na tırmandı

KONYA (AA) - Konya'nın Hadim ilçesinde bir grup doğa ve fotoğraf tutkunu Geyik Dağı'na tırmandı.
Konya ve Antalya il sınırını birbirinden ayıran 2 bin 870 metre yüksekliğindeki Geyik Dağı'na tırmanan dağcılar, zirvede Türk Bayrağı açtı.
Zirvede halen kar yığınları olduğunu belirten Sayın, "Geyik dağına arkadaşlarımızla birlikte her yıl en az 2 defa tırmanış gerçekleştiriyoruz. Zirveye ulaştığımızda Toros dağları, yaylalar ve göllerin eşsiz manzarasını seyretmek tüm yorgunluğumuza değiyor. Fotoğraf tutkunu ve dağcıları bu güzellikleri yerinde görmesini tavsiye ediyorum." dedi.