Dağcılar Geyik Dağı'na tırmandı

KONYA (AA) - Konya'nın Hadim ilçesinde bir grup doğa ve fotoğraf tutkunu Geyik Dağı'na tırmandı.



Konya ve Antalya il sınırını birbirinden ayıran 2 bin 870 metre yüksekliğindeki Geyik Dağı'na tırmanan dağcılar, zirvede Türk Bayrağı açtı.



Dağcılardan Hasan Sayın yaptığı açıklamada, bölgenin doğa, fotoğraf tutkunu ve dağcılık sporuyla uğraşanlar açısından sıkça tercih edilen bir yer olduğunu söyledi.

Zirvede halen kar yığınları olduğunu belirten Sayın, "Geyik dağına arkadaşlarımızla birlikte her yıl en az 2 defa tırmanış gerçekleştiriyoruz. Zirveye ulaştığımızda Toros dağları, yaylalar ve göllerin eşsiz manzarasını seyretmek tüm yorgunluğumuza değiyor. Fotoğraf tutkunu ve dağcıları bu güzellikleri yerinde görmesini tavsiye ediyorum." dedi.



