Dağcı ailenin zirve hedefleyen kızı

İZMİR (AA) - EMİN MENGÜARSLAN - İzmirli kaya tırmanışı milli sporcusu Duru Güneş Yalçın, henüz 14 yaşında olmasına rağmen elde ettiği başarılarla dikkati çekiyor.

Dağcılık sporu sayesinde tanışarak hayatlarını birleştiren Şevin-Muammer Yalçın çiftinin ilk çocuğu olarak 2004'de dünyaya gelen Duru Güneş Yalçın, ailesinin antrenmanlarını izleyerek büyüdü.

Henüz emekleme çağında babasının yönlendirmesiyle tırmanış parkurlarında oyun oynayan Yalçın, 10 yaşında profesyonel dağcı olarak yarışmalara katılmaya başladı.

Becerisiyle parkurlarda büyük başarı elde eden Yalçın, 2016 ve 2017'de Nevşehir'de düzenlenen Türkiye Minikler Küçükler Gençler Spor Tırmanışı Şampiyonası'nda birinci oldu.

Bu yıl da Malatya, Samsun ve Rize'deki şampiyonalarda ilk sırayı alan Yalçın, mart ayında Romanya'da düzenlenen Küçükler Gençler Bouldering Balkan Şampiyonası'nda üçüncü olarak başarısını uluslararası arenaya taşıdı.

Ekim ayında Bursa'daki Spor Tırmanışı Balkan Şampiyonası'nda da üçüncülük elde milli sporcu, gelecek yıl düzenlenecek uluslararası yarışmalar için antrenörü Zorbey Aktuyun'un yönetiminde ve babası Muammer Yalçın'ın desteğiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Duru Güneş: "Bisküvileri almaya çalışırken öğrendim"

Spil Dağı eteklerinde bulunan Sarıkaya Tırmanış Parkuru'nda AA muhabirine açıklama yapan Duru Güneş Yalçın, kendisini hatırladığı ilk anlarda tırmanış yaptığını ve hayatının dağcılık parkurlarında geçtiğini aktardı.

"Küçükken babam, yapay duvarlardaki tutamaklara bisküviler koyuyordu. Ben de onları almaya çalışırken tırmanmaya başladım. Sonra o tutamakları hiç bırakmadım" diyen Yalçın, kendisi için bu branşta profesyonelliğin kaçınılmaz bir durum olduğunu vurguladı.

Tırmanışa olan tutkusu ve çok çalışması nedeniyle katıldığı her yarışmada başarı çıtasını artırdığını, artık ay-yıldızlı formayla sorumluluğunun bir kat daha arttığını dile getiren Yalçın, şöyle konuştu:

"İlk etapta Balkan şampiyonu olmak istiyorum. 2019 yılında milli takımla birlikte yarışmalara katılıp, sonuçlarımı ilerletmeye çalışacağız. Hedefim Dünya Şampiyonası'nda ülkemi temsil etmek. Spor, derslerime de katkı sağlıyor. Ortaokuldan 99 not ortalamasıyla mezun olarak özel bir kolejden yüzde 100 burs aldım. Tek yönlü bir insan olmak istemiyorum. Hem derslerime çalışıyor hem tırmanış yapıyorum. Hiç boş zamanım olmuyor."

Baba Yalçın: "İki aylıkken pusette bizi izliyordu"

Milli sporcunun babası Muammer Yalçın, tırmanışın aile hayatlarının bir parçası olduğunu belirterek, "Duru, iki aylıkken pusette bizi izliyordu. Eşim bir taraftan emniyet alırken, bir taraftan da, 'Acaba mamasını bitirdi mi, sütünü içti mi?' diye kaygılanıyordu. Emeklemeye başladıktan sonra ona minik minik ödüller koyduk. Yürümeden önce tırmanış pozisyonuna geçip, ödül olarak koyduğumuz bisküvileri almaya çalışmasıyla, bugün iyi bir dağcı oldu." şeklinde konuştu.

Kızının bu bayrağı daha ileriye taşımasının kendilerine gurur verdiğini ifade eden Yalçın, ailece yaptıkları tırmanışlardan büyük keyif aldıklarını dile getirdi.

Genç dağcının antrenörü Zorbey Aktuyun ise dağcılık sporuna Muammer Yalçın ile tanışarak başladığını, bugün onun kızının antrenörü olmanın gururunu yaşadığını anlattı.

Aktuyun, "Duru, küçük yaşta milli sporcu olup ülkemizi temsil etmeye başladı. Elimizden geldiğince onu destekliyoruz. Hedefleri doğrultusunda elimizden geldiğince bir çalışma programı belirliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.