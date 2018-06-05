Dacia’da haziranda sıfır faiz imkanı

İSTANBUL (AA) - Dacia, haziran ayında Sandero, Lodgy ve Dokker modellerinde 30 bin lira krediyi 15 aya kadar sıfır faiz fırsatıyla sunuyor.

Dacia'dan yapılan açıklamaya göre, markada, haziran ayı boyunca Sandero, Lodgy ve Dokker modellerinde 30 bin lira kredi, 15 aya kadar vade seçeneği için sıfır faiz fırsatı bulunuyor.

Binek ve hafif ticari diğer modeller için 30 bin lira kredi, 24 aya kadar yüzde 1,39 sabit faizle sunulurken, daha fazla kredi ve vade taleplerinde maksimum 100 bin lira için 48 aya kadar yüzde 1,49 sabit faiz sağlanıyor.

Dacia Finans’tan kredi kullanılarak yapılacak 2018 model Sandero satın alımlarında 2 bin 500 lira ek indirim yapılırken, Logan MCV, Lodgy, Dokker Combi ve Dokker Van modellerinde ise bin 750 lira ek indirim bulunuyor. Yeni Duster (benzinli versiyonlar hariç) modellerinde 2 bin 750 liralık indirim sunuluyor.



Haziran ayında Sandero 62 bin 650 liradan, Dokker Van 62 bin 450 liradan, Dokker Combi 71 bin 900 liradan, Logan MCV 68 bin 350 liradan, yeni Duster 79 bin 50 liradan, Lodgy ise 97 bin liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.



Dacia, 1 Haziran Bankacılar Günü dolayısıyla haziran ayı boyunca tüm binek modellerin perakende satın alımlarında bankacılara özel 2 bin lira indirim yapıyor. Dacia Finans’tan kredi kullanılması halinde ise dosya masrafı alınmıyor.