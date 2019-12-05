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Dacia'da aralık ayında sıfır faiz fırsatı
İSTANBUL (AA) - Aralık ayında Dacia'nın Sandero ve Duster modellerinde sıfır faiz fırsatı bulunurken hafif ticari modeli Dokker'de ise avantajlı fiyatlar yer alıyor. Dacia'dan yapılan açıklamaya göre, kampanya dahilinde Dacia...
Genel 05.12.2019, 10:12
İSTANBUL (AA) - Aralık ayında Dacia'nın Sandero ve Duster modellerinde sıfır faiz fırsatı bulunurken hafif ticari modeli Dokker'de ise avantajlı fiyatlar yer alıyor.
Aralık ayında Sandero 74 bin 900TL'den, Duster ise 87 bin 900TL'den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor. Kampanya kapsamında, Dacia Kasko'da anında bin TL, uzatılmış garantide ise 500 TL indirim mevcut.
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