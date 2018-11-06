CÜ'ye fotomatik yerleştirildi

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi kampüsüne fotoğraf çıktısı alınmak üzere bilgisayar tabanlı 2 fotomatik cihazı yerleştirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrencilerin ihtiyaç hissedebilecekleri her türlü imkanı seferber eden Cumhuriyet Üniversitesi, öğrencilerine bir imkan daha sundu.

Bu kapsamda merkezi yemekhane ve kütüphaneye fotomatik yerleştirildi.

Fotomatikte çekilen biyometrik fotoğraflar, standartlara uygun olup sürücü belgesi, yeni kimlik, pasaport, schengen vizesi, Amerika vizesi alımlarında da kullanılabiliyor.

Çok amaçlı kullanıma uygun ve uluslararası standartlara göre hazırlanan fotoğraflar, 30 saniye gibi bir sürede çekilerek kullanıcıya teslim ediliyor ve çekilen fotoğraflar Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyumlu olarak hiçbir veriyi kaydetmiyor.

Kullanıcıların talep etmesi durumunda kişisel fotoğrafları e-posta adreslerine elektronik olarak gönderilebiliyor ve bluetooth ile de kolayca cihaza aktarılabiliyor.