CÜ'ye engelli aracı şarj istasyonu kuruldu

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesine (CÜ) engelli aracı şarj istasyonu kuruldu.

CÜ'den yapılan açıklamaya göre, engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak ve farkındalık oluşturmak üzere birçok çalışma yapan CENGEL Birimi tarafından Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi girişine engelli aracı şarj istasyonu kuruldu.

Hastanenin başhekimlik girişindeki engelli aracı şarj istasyonu açılış törenine, CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Başhekim Prof. Dr. Ahmet Yılmaz, Sivas Bedensel ve Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Halil Geçkil ve dernek üyeleri ile hastane personeli katıldı.



Aynı anda 4 araç şarj edebilen istasyonun açılış töreninde konuşan Yıldız, “İnşallah bundan sonra hastanemize gelen engelli kardeşlerimiz burada araçlarının şarjlarını yaptırabilecekler. Araçları şarj olurken kitap okumaları için alanlar da oluşturuldu." ifadelerini kullandı.



Sivas Bedensel ve Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Halil Geçkil ise şarj istasyonunun yapılmasına vesile olanlara teşekkür ederek, engellilerin engellerini aşması için yapılan bu tür çalışmaların önemini vurguladı.

