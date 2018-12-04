CÜTAM, üniversiteyle iş birliği yapacak

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırmaları Merkezi (CÜTAM) ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi arasında ikili iş birliği anlaşması yapıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, 10 bin 450 metre karelik bir alanda kurulan CÜTAM, bölgede, sağlıktan fen bilimlerine, yenilenebilir enerjiden mühendislik bilimlerine kadar çeşitli alanlarda araştırmalar ve ölçümler yapılan tek merkez olma özelliği taşıyor.

Birçok alanda son derece modern ve yenilikçi yaklaşımlar sunan makine ve ekipmana sahip olan CÜTAM, akademik çalışmaları desteklemekle kalmayıp bölgesinde merkez konumuyla her geçen gün hizmet anlayışını genişletiyor.

Bu kapsamda Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve CÜTAM arasında ikili iş birliği anlaşması yapıldı.

Anlaşmayla birçok ölçüm, indirimli olarak yapılabilecek ve Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri merkezde akademik faaliyetleri destekleyici çalışmalar yapabilecek.

Ayrıca Nevşehir sanayisine, birçok alanda daha iyi analiz fırsatı sunacak 88 farklı ileri ölçümler CÜTAM'da yapılabilecek.



