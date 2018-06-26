Çumra'nın ilçe oluşunun 92. yıl dönümü

KONYA (AA) - Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, Çumra'nın ilçe oluşunun 92. yılı münasebetiyle mesaj yayımladı.

Başkan Oğuz, mesajında, tarihi çok eskilere dayanan Çumra'nın, 30 Mayıs 1926 tarihli 404 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 877 sayılı kanunla ilçe haline getirildiğini ifade etti.

1936 yılında Romanya ve Bulgaristan’dan gelen göçmen kardeşlerin ilçeye yerleştirildiğini kaydeden Oğuz, şöyle devam etti:

"Daha sonrasında ise göç almaya devam ederek büyümeye devam etmiş ve nüfusu 66 binin üzerine çıkmıştır. Çumra ilçe oluşundan günümüze kadar 21 belediye başkanı ve son belediye seçimlerinde ise bize verilen görevle birlikte 22. belediye başkanlığı dönemi başlamıştır."