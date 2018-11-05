Çumra'daki mahallerdeki çalışmalar sürüyor

KONYA (AA) - Konya'nın Çumra ilçesinde belediye, mahallelerdeki çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İlçede Güvercinlik Mahallesi'nin halı sahası, parkı, kanalizasyonu, kilitli taş ve asfalt çalışmaları tamamlandı. Temizlik hizmetleri konteyner yenileme çalışmaları tamamlanırken mezarlık çevre düzenleme ve temizlik çalışmalarının düzenli olarak devam ettiği bildirildi.

Son olarak Çumra Belediyesi tarafından Güvercinlik Mahallesi'nin yıllardır büyük bir sorunu olan mahalle giriş çıkış köprüsünün 4 metreden 12 metreye genişletilerek hizmete açıldığı bildirildi.