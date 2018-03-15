Çumra'da yollar asfaltlanacak

KONYA (AA) - Konya'nın Çumra ilçesinde, mahallelerde devam eden yol düzenleme çalışamalarının ardından havaların iyileşmesiyle yolların asfaltlanarak yenileneceği bildirildi.

Çumra Belediye Başkan Mehmet Oğuz, yaptığı yazılı açıklamada, asfaltlama dönemine hazırlık için ekiplerin tüm mahallelerde kaldırım, bordür ve asfalt altyapı çalışmaları yaptığını belirtti.

Ekiplerin Çaybaşı, Bağlar, Baraj ve Yenidoğan mahallelerinde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Oğuz, "İnşallah mevsim şartları yol asfaltlamaya uygun olduğu andan itibaren planlı ve programlı bir şekilde asfalt çalışmaları başlayacak. Bunun için altyapı hazırlandı. Ayrıca modern asfalt şantiyemizi kurduk ve hizmete girdi." dedi.