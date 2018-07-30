Çumra'da yol çalışmaları

KONYA (AA) - Çumra'da 2014-2018 yıllarında 141 kilometre bağlantı yolu genişletme ve asfaltlama çalışması yapıldı.

Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014 yılından günümüze kadar yapılan çalışmalar sonucunda ilçenin bağlantı yollarının büyük oranda tamamlandığını belirtti.

Çalışmaların devam ettiğini ifade eden Oğuz, "Çumra-Ürünlü–Üçhüyük–Türkmenkarahüyük–Büyükaşlama yolumuz ve Çumra–Güvercinlik–Karkın yollarımızda süreç devam ediyor. Buraların da tamamlanmasıyla birlikte görev süremiz içerisinde el değmemiş yerimiz kalmayacak ve büyük bir kısmı ise sıcak asfaltla kaplanmış olacak." dedi.

Oğuz, toplam 141 kilometre bağlantı yolunda genişletme ve asfaltlama çalışması yapıldığını söyledi.









