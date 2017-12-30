KONYA (AA) - Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, 2014 mahalli i̇dareler seçimlerinden hemen sonra başlattığı "Yerel Buluşmalar" programlarını sürdürüyor.

Program kapsamında esnaf ziyaretlerini sürdüren ve sivil toplum kuruluşları ile muhtarlarla toplantı düzenleyen Oğuz, Bardakçı, Bağlar, Hürriyet, Yenidoğan, Bakkalbaşı, Cumhuriyet, Yeni Mahalle, Kuzucu, Büyükaşlama, Dedemoğlu, Karkın mahallelerinden sonra bugün de Alemdar Mahallesi'ni ziyaret etti.

Oğuz, şöyle konuştu:

"2014 mahalli idareler seçimlerinden hemen sonra başladığımız ziyaret ve istişarelerimize devam ediyoruz. Her hafta ayrı bir mahallemizi ziyaret ederek istişarelerimizi sürdürüyoruz. Ayrıca hizmet ve yatırımları yerinde inceliyoruz. Eksikleri varsa giderilmesi noktasında çalışmalarımızı başlatıyoruz. Geride bıraktığımız 3,5 yıl içerisinde elimizin değmediği mahallemiz kalmadı."