Çumra'da yatılı kız Kur'an kursu yapımına başlandı

KONYA (AA) - Çumra'da 150 öğrenci kapasiteli yatılı kız Kur’an kursunun temeli törenle atıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Çumra Belediyesi desteğiyle yaptırılacak 150 öğrenci kapasiteli yatılı kız Kur’an kursu için temel atma töreni düzenlendi.



Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, Bağlar Mahallesinde bulunan Selimiye Camisi bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bir ihtiyacın giderilmesi için bu projeye destek verdiklerini ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Temel atma törenine İlçe Müftüsü Bekir Yücel ile Türkiye Diyanet Vakfı üyeleri de katıldı.