Çumra'da yatılı kız Kur'an kursu açılacak

KONYA (AA) - Çumra Müftülüğü öncülüğünde, Çumra Belediyesi katkıları ile Çumra Diyanet Vakfı üyeleri ve hayırsever vatandaşlar tarafından ilçeye yatılı kız Kur'an kursu yapmak için çalışma başlatıldı.

Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, İlçe Müftüsü Bekir Yücel ve hayırsever vatandaşlar Çumra Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen tanıtım toplantısına katıldı.

Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, burada yaptığı konuşmada, göreve geldikleri süre zarfında gerek sivil toplum kuruluşlarıyla gerekse belediye bütçesinden yeni öğrenci yurtları ve camilerin kazandırıldığını söyledi.

Oğuz, "Çumra Belediyesi olarak alınan tüm arsalarımızla ve bütçemizle her zaman müftülüğün ve Çumra'nın yanında olacağız." dedi.

Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu ise, hayır yapmanın İslam dininde ne kadar önemli olduğunu söyledi.

Poçanoğlu, Çumra'ya kazandırılacak bu eserin tüm vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu.