Çumra'da Yatılı Kız Kur'an Hafızlık Kursu protokolü

KONYA (AA) - Çumra’nın Bağlar Mahallesinde yapılacak olan 160 kişilik Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursu için Çumra Belediyesi ve Çumra Müftülüğü arasında protokol imzalandı.

Belediye Başkanı Mehmet Oğuz yaptığı konuşmada Çumra'nın amel defteri açık kalsın diye yapılacak hayırlara ortak olmak istediklerini söyledi.

Bu hizmetin bir an önce bitmesi için gereken desteği yapacaklarını ifade eden Oğuz şunları kaydetti:

"İlçemizde görev süremiz içerisinde 7 yeni okul yapıldı. Bu yapılan okullarımızda Milli Eğitim Bakanlığımızın dışında da bir çok kaynağı kullandık. Sivil Toplum Kuruluşlarımızla vakıf ve derneklerimizle yaptığımız çalışmalarla ilçemize yeni yurtlar kreşler kazandırdık. Bu yapılacak kursta 160 kızımız eğitim alacak."

