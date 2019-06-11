Çumra'da uyuşturucu operasyonu

KONYA (AA) - Konya'nın Çumra ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 181 gram esrar ve saksılara ekilmiş 128 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çumra'da ikamet eden R.B'nin evinde uyuşturucu imal ettiği ve sattığı bilgisine ulaştı.

Çumra Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle şüphelinin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi.

Evin içinde ve eklentilerinde yapılan aramada 181 gram kubar esrar, saksılara ekilmiş halde 128 kök dişi Hint keneviri bitkisi, bir adet hassas terazi ve uyuşturucu parasıyla alındığı tahmin edilen bir miktar altın ele geçirildi.

Kenevir bitkileri numune alındıktan sonra imha edilirken, şüpheli R.B'yi yakalama çalışmaları devam ediyor.



