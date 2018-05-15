Çumra’da temel dini bilgiler sınavı

KONYA (AA) - Çumra Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Diriliş Gençliği" projesi kapsamında yapılan dini bilgiler sınavına 4 bin lise öğrencisi katıldı.

İmam hatip liseleri, Anadolu liseleri ve meslek liseleri olmak üzere 3 ayrı grupta ilçedeki 14 lisede yapılan sınav sonucu başarılı öğrenciler, umre ile ödüllendirilecek.

Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, öğrencilerin manevi yönlerine katkıda bulunmak istediklerini söyledi.

Belediye olarak eğitimin her zaman yanında olduklarını belirten Oğuz, "Bizler, yani isimler, makamlar geçici ama hoş bir seda, bir iz bırakabilirsek buralarda diye yola çıktık. Amacımız elleri öpülesi annelerinize ve babalarınıza birer hayırlı evlat olabilmeniz için küçük bir katkıda bulunmak, ayrıca güzel öğretmenlerinize de birer hayırlı öğrenci olmanızı sağlamaktır." diye konuştu.

Eylül ayında "Diriliş Anneleri" projesi kapsamında anneler için temel dini bilgiler sınavı düzenleyeceklerini bildiren Oğuz, www.cumradirilis.com adresinden veya Belediye Halkla İlişkiler Müdürlüğünden müracaat edilebileceğini söyledi.



