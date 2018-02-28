KONYA (AA) - Çumra Belediyesi ve Çumra Anadolu Lisesi tarafından "Vefatının 100. yılında Sultan Abdülhamid Han" paneli düzenlendi.

Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, Sultan Abdülhamid Han Bilgehanesinde düzenlenen panelde, yapılan etkinliğin oldukça önemli olduğunu söyledi.

Vefatının üzerinden 100 yıl geçmesine rağmen 2. Abdülhamid'in unutulmadığını dile getiren Oğuz, panelde emeği geçenlere teşekkür etti.

Yeni Dünya Vakfı Başkanı Mahmut Göksu da, Çumra'da çok güzel faaliyetlerin yapıldığını ve bunların büyük bir çoğunluğunun gençlere yönelik olmasının önemli olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Uzun zamandır sizlerle beraber olmak istiyorduk ki 28 Şubat gibi anlamlı bir günde beraber olabildik. Amacımız geçleri geleceğe hazırlayabilmek. Milli ve manevi değerlerinizi öğrenmenizi sağlayıp, sorumluluk almaktan kaçmayan vatanına dinine milletine yakışan bir birey olmanızı istiyoruz. Yeni dünyanın inşasında söz sahibi olmanız için gayret gösteriyoruz."

Panel sonrasında katılımcılara plaket verildi.



