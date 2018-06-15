Çumra'da Ramazan Bayramı

KONYA (AA) - Çumra’da Kaymakamlık ve Çumra Belediyesi tarafından bayramlaşma programı düzenlendi.

Çumra Belediyesi Altınpark Aile Çay Bahçesinde düzenlenen bayramlaşma programına, Çumra Kaymakamı Hüseyin Ece, Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Oğuz, burada yaptığı konuşmada, vatandaşların bayramını tebrik etti.

İlçeye yapılan yatırımları anlatan Oğuz, ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

Bayramlaşma programı, Çumra Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ziyareti ve Şehitlik ziyareti ile son buldu.

