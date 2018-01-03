Çumra'da okullar arası yarışmaların finali yapıldı

KONYA (AA) - Çumra'da ortaokullar arası "Haydi Bil Bakalım", liseler arası "Münazara" yarışmalarının final heyecanı yaşandı.
Çumra Belediyesi Düğün ve Konferans salonunda gerçekleştirilen yarışmaya ilçe protokolü katıldı.
Ortaokullar arası "Haydi Bil Bakalım" yarışmasında Çumra Merkez Atatürk Ortaokulu birinciliği kazanarak, Konya il yarışmalarında Çumra’yı temsil etmeye hak kazandı.
Liseler arası "Münazara" yarışmasında ise 14 okul arasından Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinciliği kazanarak, Konya il yarışmalarında Çumra'yı temsil etme hakkını kazandı.
Yarışmalar sonunda Çumra Belediyesi tarafından katılımcılara sertifika ve ödülleri verildi.