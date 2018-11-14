Çumra'da mısır hasadına başlandı

KONYA (AA) - Çumra Belediyesi tarımsal hizmetler noktasında 680 bin metrekare arazi üzerine ekimin gerçekleştirildiği mısırın hasadına bugün başlandı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, Çumra'nın tarım ve hayvancılıkta Konya'nın ve ülkemizin örnek ilçelerinden birisi olduğunu söyledi.

Çumra Belediyesi olarak yoluyla, okuluyla, parkıyla, pazar yerleriyle ve caddesiyle birçok yatırımın yanı sıra tarımsal alanda da çalışmaların devam ettiğini kaydeden Oğuz, şöyle konuştu:

"Mülkü belediyemize ait 680 bin metrekare olan arazi üzerine mısır ekimi gerçekleştirmiştik, bugün de hasadını gerçekleştiriyoruz. Hasat günü hem bizim hem de çiftçimizin en mutlu günüdür. Belediye eliyle ekimini gerçekleştirdiğimiz ürünün dönümünde ortalama 5 tona yakın ürün elde ettik ve nem oranımız ise 14-15 değerlerinde görünüyor. Belediye çalışanlarımız tarafından gerçekleştirilen bu çalışma neticesinde belediyemiz kasasına 1 milyon liranın üzerinde bir gelirle katkı sağlamış oluyoruz. Tarımsal faaliyetlerimiz devam edecek, ben buradan tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli hasatlar diliyorum."

Çumra Belediyesi hasat çalışmalarının devam ettiği arazide bulunan Çumra Çiftçi Mallarını Koruma Başkanı Şaban Parmak ve hasadı gerçekleştiren firma mısırın kalitesi ve ağırlığı noktasında bilgi verdi.

