Çumra'da Mehmet Akif Ersoy paneli

KONYA (AA) - Çumra Belediyesi Kültür Programları kapsamında lise öğrencileri tarafından "Milli Şairimiz İman ve Fikir Adamı Mehmet Akif Ersoy" konulu panel düzenlendi.

Çumra Belediyesi Sultan Abdülhamid Han Bilgehanesinde gerçekleştirilen programda konuşan Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, panele konuşmacı olarak katılan öğrencilere teşekkür etti.

Oğuz, şunları kaydetti:

" Öğrencilerimiz milli şairimizi en iyi şekilde anlattılar. Çok işi araştırıp hazırlanmışlar. İstiklal Marşı'mızın 'Hakikaten' ve 'Korkma' diyerek başlaması en güzel şekilde ifade edildi. Asımın nesli olmanız dileğiyle, onlara layık birer evlat olmanız dileğiyle hepinizi selamlıyorum."

Panel, konuşmacı öğrencilere plaket verilmesiyle sona erdi.





