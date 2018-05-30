Çumra’da iftar programı

KONYA (AA) - Çumra Belediyesi mahalle iftarları devam ediyor.

Son olarak Büyükaşlama Mahallesi'nde düzenlenen programa Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, AK Parti Çumra İlçe Başkanı Ufuk Yağcılar, belediye meclis üyeleri ve AK Parti İlçe Yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Başkan Oğuz burada yaptığı konuşmada bölgenin yol sorunlarının büyük ölçüde çözüldüğünü söyledi.

Büyükaşlama Sağlık Ocağı inşaatına başlayacaklarını ifade eden Oğuz, "Sizlere hizmet etmek için hep birlikte koşturuyoruz. Gecemizi gündüzümüze katmaya devam ediyoruz. Bizler mutluyuz, inşallah sizler de mutlusunuzdur. Bu davetimize gelen herkese teşekkür ediyorum." dedi.