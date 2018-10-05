Çumra'da Dedeli Boğaz sorunu çözüme kavuştu

KONYA (AA) - Çumra ilçesinde Dedeli Boğaz olarak bilinen bölgede yol genişletme çalışmalarına başlandı.

Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Oğuz, "Adakale, Uzunkuyu, Kayacık, Karapınar bağlantı yolunun Adakale-Uzunkuyu arasındaki Dedeli Boğaz olarak bilinen dümdüz bir ovada, dağların arasında bir yerdeyiz ve bu yol 1970’li yıllarda Mehmet Keçeciler kaymakamımızın dönenimde yapılarak hizmet vermeye başlamıştı ama zamanla dar olmasıyla birlikte sorun olmaya başlamıştı." dedi.

Elhamdülillah bugün itibariyle Konya Büyükşehir Belediyesiyle birlikte 50 yıldır hizmet veren Çumra-Karaman sınırı olan bu yolda genişletme çalışmalarının başladığını kaydeden Oğuz, "İlçe Belediyemiz ve Büyükşehir Belediyemizle birlikte en geniş şekilde bu yolumuzu tamamlamış olacağız inşallah. Burada yapılan çalışmalar en uzak noktaya bile hizmetin gelebileceğinin geldiğinin göstergesidir. Bu mevki Konya merkeze 100 Çumra merkeze ise 50 km mesafede olan bir yerimizdir ama Allah’a şükürler olsun ki elimizin değmediği mahallemiz yolumuz kalmadı. İlçemize yapılan hizmetlerden dolayı Konya Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum." dedi.

Bölgenin en önemli sorunlarından biri olan yolun genişletilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Uzunkuyu Mahallesi Muhtarı Sefer Çam da, yetkililere teşekkür etti.

