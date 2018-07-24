Çumra'da asfalt çalışmaları

KONYA (AA) - Çumra Belediyesince 53 mahallede asfaltlama çalışmalarına devam ediliyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, ekiplere başarılar diledi.

İlçede kurulan asfalt emülsiyonu sistemiyle maliyeti en aza indirdiklerini ifade eden Oğuz, mevsim şartlarının uygun olduğu andan itibaren kontak kapatmadan asfaltlama çalışmalarına devam ettiklerini dile getirdi.

Oğuz, çalışmaların ilçe genelinde hızla sürdüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"53 mahallemizde yol çalışmalarımız devam ediyor. Bugün itibarıyla Avşar Mahallemizin tüm iç yollarının tamamen asfaltlanması tamamlanmış olacak. İnşallah bu sezon içerisinde de 53 mahallemizin tamamında tüm iç yolların asfaltlamasını tamamlamayı hedefliyoruz. Mevla, çalışanlarımızı kazadan beladan korusun. Mahalle muhtarımız, temsilcimiz ve personelimiz burada uyumlu bir şekilde çalışıyor. Yol çalışmalarımızın yanı sıra ilçemizin çeşitli noktalarında 17 ayrı inşaatımız yükselmeye devam ediyor."



