Çumra'da anne ve anne adaylarının sınav heyecanı

KONYA (AA) - Çumra'da lise düzeyindeki öğrencilere yönelik düzenlenen Diriliş Gençliği Temel Dini Bilgiler Sınavı'ndan sonra şimdi de anne ve anne adayları için "Diriliş Anneleri Temel Dini Bilgiler Sınavı" düzenlendi.

Çumra Belediyesi, ilçe müftülüğü ve ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından 2014 yılından sonra lise düzeyinde eğitim gören öğrencilere yönelik düzenlenen Diriliş Gençliği Temel Dini Bilgiler Sınavı'na bu yıl yeni bir sınav daha eklenerek anne ve anne adaylarına yönelik Diriliş Anneleri Temel Dini Bilgiler Sınavı düzenlendi.

İlçede ikamet eden anne ve anne adaylarına, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite mezunlarından oluşan 3 ayrı grupta 100 sorudan oluşan sınav gerçekleştirildi.

2 bin 500 anne ve anne adayının müracaat ettiği Diriliş Anneleri Temel Dini Bilgiler Sınavı saat 11.00'de başlayıp 13.00'de sona erdi.

Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, sınav merkezini ziyaret ederek şunları söyledi:

"Bu yıl annelerimize, ninelerimize ve anne adaylarımıza aynı sınavı yapıyoruz. Geçen yıl anneler çocuklarını sınava getirip beklemişti. Bu yıl çocuklarımız annelerini sınava getirip bekliyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığımızdan Seyfettin Yazıcı hocamızın Temel Dini Bilgiler kitabını bir yıl önce dağıtmıştık ve bugün sınav öncesi annelerimizle görüşmemizde defalarca kitapların okunduğunu hatta ezberlemeye çalışanların olduğunu gördük.

Şu anda 2500 tane annemiz bu sınav için ter döküyor. Onlara bir kelime öğretebildiysek vesile olabildiysek zaten sınavda başarılı olduğumuzun göstergesidir. İnşallah bu sınav sonucunda 3 ayrı gruptan 9 annemizi Umre'ye göndereceğiz."



