Çumra Sultan Abdülhamid Han Bilgehanesi'ne yoğun ilgi

KONYA (AA) - Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, geçen yıl restore edilerek hizmete açılan Sultan Abdülhamid Han Bilgehanesi'nin, ilçenin vazgeçilmez mekanlarından birisi haline geldiğini bildirdi.

Oğuz, yaptığı yazılı açıklamada, 1939 yılında Halkevi olarak yapılan binanın, yıllarca atıl durumda kaldığını belirtti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanıyla yaptığı görüşmeler neticesinde, binanın restoresinin yapıldığını ifade eden Oğuz, şunları kaydetti:

"2017 yılında restorasyonu yapılarak hizmete açılan taş binaya 'Sultan Abdülhamid Han' adı verildi ve 'Bilgehane' olarak halkımızın ve öğrencilerimizin hizmetine sunuldu. Bina tarihi dokusu bozulmadan restore edilerek hizmete açıldı. Kısa sürede bir çok etkinliğe ev sahipliği yaptı. Öğrencilerimizin ders çalışabildiği, konferansların verildiği ve istiare toplantılarının yapıldığı hatta yeni evlenen çiftlerimizin fotoğraf çektirdiği güzel bir yer haline geldi. Bilgehane'miz saat 10.00 ile akşam 22.00 arasında hizmet veriyor. Yeni yılda da ilçemizin vazgeçilmez mekanlarından biri olacak."