Son Dakika
Çumra Belediyesi'nden öğrencilere kişisel gelişim ve değerler eğitimi
KONYA (AA) - Çumra Belediyesi'nce eğitim-kültür faaliyetleri kapsamında bazı öğrencilere değerler eğitimi ve kişisel gelişim üzerine dersler verildi. Çumra Gençlik Merkezi'nde 4. ve 5. sınıf öğrencilerine verilen eğitim programında...
Genel 06.12.2019, 09:59
KONYA (AA) - Çumra Belediyesi'nce eğitim-kültür faaliyetleri kapsamında bazı öğrencilere değerler eğitimi ve kişisel gelişim üzerine dersler verildi.
Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz, okul dışı ders faaliyetleri ile öğrencilerin birey olabilme ve toplumsal değerler üzerine bilinçlenmelerine yardımcı olduklarını dile getirerek, "Eğitim ve kültür faaliyetlerimiz içerisinde yer alan kurslarımızda çocuklarımızın da yoğun katılım gösterdiği bir eğitim dönemi geçiriyoruz. Okullarında verimli bir eğitim-öğretim yılının yanında ileriye dönük değerler eğitimlerimiz ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak ders programlarımız ile çocuklarımızın sosyal bağlarını güçlendiriyoruz." diye konuştu.
1°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 06 Aralık 2019
|İmsak
|06:10
|Güneş
|07:38
|Öğle
|12:37
|İkindi
|15:06
|Akşam
|17:27
|Yatsı
|18:49