Çumra Belediyesi'nden öğrencilere kişisel gelişim ve değerler eğitimi

KONYA (AA) - Çumra Belediyesi'nce eğitim-kültür faaliyetleri kapsamında bazı öğrencilere değerler eğitimi ve kişisel gelişim üzerine dersler verildi.

Çumra Gençlik Merkezi'nde 4. ve 5. sınıf öğrencilerine verilen eğitim programında kısa film eğitimi ile drama dersi de verildi.

Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz, okul dışı ders faaliyetleri ile öğrencilerin birey olabilme ve toplumsal değerler üzerine bilinçlenmelerine yardımcı olduklarını dile getirerek, "Eğitim ve kültür faaliyetlerimiz içerisinde yer alan kurslarımızda çocuklarımızın da yoğun katılım gösterdiği bir eğitim dönemi geçiriyoruz. Okullarında verimli bir eğitim-öğretim yılının yanında ileriye dönük değerler eğitimlerimiz ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak ders programlarımız ile çocuklarımızın sosyal bağlarını güçlendiriyoruz." diye konuştu.