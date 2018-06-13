Çumra belediyesi 46 mahallede iftar sofrası kurdu

KONYA (AA) - Çumra Belediyesi ramazan ayı boyunca 46 mahallede iftar sofrası kurdu.

Konuyla ilgili olarak Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz yaptığı yazılı açıklamada 2014 mahalli idareler seçimlerinden hemen sonra başlattıkları mahallelerde İftar programlarını bu yılda devam ettirdiklerini belirtti.

Bu zamana kadar 46 mahallede iftar proğramı düzenlediklerini ifade eden Oğuz şunları kaydetti:

"Dolu dolu bir ramazan ayı geçirdik. İftarlarımıza binlerce vatandaşımız katıldı.

Konya Boyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Adayı Tahir Akyürek, milletvekillerimiz bizleri yalnız bırakmadı. Bu vesileyle vatandaşlarımızla bir araya gelip sorunları dinledik, icraatlarımızı anlatma fırsatı bulduk."



