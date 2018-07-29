Çumra Belediye Başkanı Oğuz'dan ziyaret

KONYA (AA) - Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, Alemdar Mahallesini ziyaret edere yatırımları inceledi.

Oğuz ve beraberindeki heyet, mahalle gezileri kapsamında Alemdar Mahallesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve vatandaşlarla sohbet etti.

Oğuz, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014 seçimleriyle birlikte Büyükşehir Yasası'nın devreye girdiğini hatırlattı.

Mahalle sakinlerinin aklında hizmet noktasında soru işaretlerinin bulunduğunu vurgulayan Oğuz, "Elhamdülillah bugün yıl 2018 Mahalle inşaatımızda sona geldik. Mahalle parkımız yapıldı, Mahalle iç yollarımızın tamamının asfalt altyapı çalışmaları tamamlandı ve bir ay gibi kısa bir süre içerinde mahallemizin tüm yolları asfaltlanmış olacak. 2014 yılında verilmiş olan tüm sözlerin yerine getirilmiş olması bizi de mahallemizi de memnun ediyor. Mahalle muhtarımız, eski mahalle muhtarımız ve tüm mahalle halkımızla çalışmaya devam ediyoruz.” dedi.











