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Çumra Belediye Başkanı Oğuz, eğitim yatırımlarını anlattı

KONYA (AA) - Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve okul başkanlarıyla bir araya geldi. Oğuz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile okul başkanlarını Sultan Abdülhamid Han Bilgehanesinde...

01 Ocak 2018 Pazartesi 19:16
Çumra Belediye Başkanı Oğuz, eğitim yatırımlarını anlattı
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KONYA (AA) - Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve okul başkanlarıyla bir araya geldi.

Oğuz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile okul başkanlarını Sultan Abdülhamid Han Bilgehanesinde konuk etti.

Konuklarına belediyenin eğitim alanındaki çalışmalarını anlatan Oğuz, göreve geldiği ilk andan itibaren eğitim faaliyetleri ile ilgilendiğini söyledi.

Oğuz, bu kapsamda ilçeye 4 yeni okul kazandırdıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"İlçeye kazandırdıklarımız arasında 16 derslikli bir sağlık meslek lisesi, 24 derslikli bir imam hatip kız lisesi, 24 derslikli bir lise ve 20 yıl önce yıkılan 8 derslikli Numan Danış İlkokulunu çocuklarımızın kullanımına sunduk. Yine öğrencilerimize yönelik kültürel ve sosyal projeler yapmaya devam ediyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi Medeniyet Okulu Projesi kapsamında Haydi Bil Bakalım münazara yarışmalarının yanı sıra ilçe belediyesi olarak Konya, Çanakkale ve Bursa gezileri düzenledik. Eğitime verdiğimiz katkıyı sürdürmeye devam edeceğiz."

İlçe Milli Müdürlüğü yetkilileri, ilçeye kazandırılan yeni okullar ve gençliğe yönelik yapılan kültürel ve sosyal projeler için Oğuz'a teşekkür etti.

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