Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz'un mahalle ziyaretleri

KONYA (AA) - Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

Ziyaretler kapsamında Başkan Oğuz, Çumra merkeze 46 kilometre uzaklıktaki Uzunkuyu Mahallesini ziyaret etti.

Uzunkuyu'ya giden Oğuz, vatandaşlarla sohbet edip yapılan yatırımları anlattı mahalle sakinlerinin sıkıntılarını dinledi.

Oğuz, "Uzunkuyu Mahallemizdeyiz büyükşehir yasasından önce Uzunkuyu, Feriz ve Göktepe olarak 3 mahalleden oluşmaktaydı büyükşehir yasasıyla birlikte Uzunkuyu isminde tek mahallemiz olarak Çumra merkeze bağlanmıştı ve bu mahallelerimizin bugün itibariyle tüm mahalle içi yollarının asfaltını tamamlıyoruz. Öncesinde Uzunkuyu mahallemiz ilçe merkezimize Karaman il sınırları içerisinden geçiyordu. Görev süremiz içerisinde bu mesafeyi Taşağıl-Adakale arası yolumuzun asfaltlamasını tamamlayarak ilçe merkezine mesafeyi 13 kilometre kısaltarak ulaşımı sağlamış olduk." dedi.

Uzunkuyu Mahalle Muhtarı Sefer Çam da, "Gece gündüz mücadele eden her dakika ulaşılabilen bir belediye başkanımız var. Yaz Kış demeden çalışan her ay toplantılar düzenleyip mahallemizin sıkıntısını soran bir belediye başkanımızın olmasından dolayı biz Uzunkuyu Mahallesi olarak çok mutluyuz Allah ondan da ekibinden de razı olsun." diye konuştu.

