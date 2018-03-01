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Çumra 2. Tarım, Hayvancılık ve Tohumculuk Festivali açıldı

KONYA (AA) - Çumra Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının koordinatörlüğünde Çumra 2. Tarım, Hayvancılık ve Tohumculuk Festivali düzenlenen törenle açıldı.Çumra Belediyesi Kapalı Sebze Pazarı alanında düzenlenen açılış töreninde...

01 Mart 2018 Perşembe 15:46
Çumra 2. Tarım, Hayvancılık ve Tohumculuk Festivali açıldı
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KONYA (AA) - Çumra Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının koordinatörlüğünde Çumra 2. Tarım, Hayvancılık ve Tohumculuk Festivali düzenlenen törenle açıldı.

Çumra Belediyesi Kapalı Sebze Pazarı alanında düzenlenen açılış töreninde konuşan Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, festivalin bu yıl 2.'sini düzenlediklerini söyledi.

Festivalin 4 gün süreceğini belirten Oğuz, şöyle konuştu:

"Ne yapmak istiyoruz, İstanbul Kapalı Çarşısı'nın kapısında bir hat yazısı var 'Kazananlar, çalışanlar Allah’ın sevgilileridir' diyor hadisi şerifte. Bizler de kazananlara, çalışanlara daha doğrusu Allah’ın sevgililerine hizmet etmek için buradayız."

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Baloğlu da "Bu tür organizasyonlar zaman alır ve zor bir iştir. Bu organizasyonu yapan Çumra Belediyemiz başta olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşlarımızı kutluyorum, güzel bir organizasyon olmuş." diye konuştu.

Ülkenin zor bir dönemden geçtiğini anımsatan Baloğlu, şunları söyledi:

"Afrin Zeytin Dalı Harekatı'nı hepimiz 24 saat takip ediyoruz. Gerçekten güvenlik güçlerimiz orada destan yazıyor. Adeta iğne ile kuyu kazar gibi o sivil vatandaşların arasına çöreklenmiş teröristleri tek tek çıkartıyor, bölgeyi temizlemeye devam ediyorlar."

Anahtar Kelimeler:
ÇumraMehmet OğuzTarım Festivali
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