'Cumhuriyet'in İlk On Yılının Hikayesi' Pembe Köşk'te

ANKARA (AA) - Ziyaretçiler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla açılan sergiye yoğun ilgi gösterdi. Sergide, Cumhuriyet'in kuruluşunun ilk 10 yılında çekilen fotoğraflar, kullanılan obje ve kıyafetler yer alıyor.

Pembe Köşk'te bu yıl ilk kez Birinci ve İkinci İnönü Zaferleri'nin ardından, Buhari Ahalisi tarafından Atatürk, İsmet İnönü ve İzmir'e Türk bayrağını çeken Türk askerine hediye edilen "Altın Yıldızlı Kılıç" da sergileniyor.

"Büyük zevkle anılarımı paylaşmak istiyorum"

İsmet İnönü'nün kızı ve İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergide, Cumhuriyetin ilk 10 yılına tanıklık etmiş birçok eşya bulunduğunu belirtti.

Bunların içerisinde Buhari Ahalisi tarafından İsmet İnönü ve Mustafa Kemal Atatürk'e hediye edilen kılıcın da yer aldığını anlatan Toker, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin savaşı kazanacağına ne kadar eminler ki bu kılıcı daha savaşın ortasında yolluyorlar. Bunu, dışarıdaki Müslümanların ve yabancıların Atatürk'e duydukları güven, yakınlık, arkadaşlık ve Müslümanlık bağlılığı olarak yolluyorlar. Sergide babamın 1906 yılında Harp Akademisi'nden mezun olurken giydiği kıyafetle Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Lozan'dan evvel Mudanya'da ilk ateşkesi imzalarken üzerindeki üniforma var. Bir tarafta öğrenciyken giydiği şaşalı, gösterişli kıyafeti, bir tarafta da sadelik, doğallık olarak kocaman komutanın kıyafeti var."

Toker, sergiye ilginin yoğun olduğunu vurgulayarak, "Açılış bugün yapılmasına rağmen Ankara'dan ve şehir dışından çok sayıda öğrenci ve tur geliyor. Misafirlerimizin hepsiyle büyük zevkle anılarımı paylaşmak istiyorum." diye konuştu.

"Atatürk ve İnönü'nün kader birliği ettiği ilk 10 yıl"

Sergiye danışmanlık yapan iktisat tarihçisi Serdar Şahinkaya da serginin Atatürk ile İnönü'nün kader birliği ettiği ilk 10 yıla tanıklık ettiğini aktardı.

Sergiyi oluşturan ana kolonlarda devlet fabrikalarının kuruluşuna ait malzemeler bulunduğunu kaydeden Şahinkaya, aynı zamanda ilk 10 yılda sağlık ve eğitim alanında yapılan devrimlerle ilgili belgeler ve fotoğrafların da yer aldığını ifade etti.

Pembe Köşk, 2 Aralık'a kadar her gün 10.00-12.00 ile 13.00-17.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.