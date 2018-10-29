Cumhuriyet'in 95. yılı kutlanıyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri, Niğde ve Kırşehir'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama programları düzenlendi.

Kayseri'deki tören, Vali Süleyman Kamçı'nın Valilik binasında tebrikleri kabulüyle başladı. Kamçı, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende yaptığı konuşmada, Türk milletinin, dünyanın gördüğü en yıkıcı savaşlardan biri sonrası dahi, ne kadar zor ve çetin şartlar altında olursa olsun hiçbir dayatmayı kabul etmeyeceğini tüm cihana gösterdiğini belirtti.

Kurtuluş destanının, sadece Türk milletini kurtarmadığını, işgal altında ve sömürge haline gelmiş milletlere de örnek olduğunu vurgulayan Kamçı, şunları kaydetti:

"Büyük Önder, yeni kurulacak devletin yönetim şeklinin millet egemenliği esasına dayalı bir yönetim şekli olan cumhuriyet olması gerektiğine inanmaktaydı. Cumhuriyet, yönetenlerin din, kan, asalet yerine halkın oylarıyla belirlendiği bir yönetim sistemidir. Demokratik seçimlerle yönetenlerin belirlendiği en insani yönetim tarzıdır. Asil milletimiz cumhuriyeti benimsemiş, onun getirdiği değerlere sımsıkı sarılarak bugüne kadar onu ayakta tutan yegane güç olmuştur. Kutsal değerlerimiz uğruna geçmişten bugüne dek canlarını feda eden şehitlerimizle gazilerimizle gurur duyuyoruz. Biliyoruz ki, onların fedakarlıkları ve kahramanlıkları sayesinde bugün bir arada coşku ve sevinç içerisinde Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz."



Konuşmanın ardından halk oyunu ekibi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü cimnastik sporcuları gösteri sundu, öğrenciler şiir okudu, resmi geçit töreni yapıldı.

Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, CHP Milletvekili Çetin Arık, MHP Milletvekili Baki Ersoy, ilçe belediye başkanları, siyasi parti il başkanları ve vatandaşlar katıldı.

- Niğde

Niğde'deki kutlamalar, Vali Yılmaz Şimşek'in makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Şimşek, 5 Şubat Stadı'nda devam eden etkinliklerde, vatandaşların bayramını kutladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Şimşek, "Cumhuriyet'in ilanının 95. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Cumhuriyet bizim için sadece bir yönetim şekli değil, aynı zamanda tarihimizin en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesinin toplumsal ve siyasal değişiminin adıdır. Cumhuriyet, Ulu Önder Atatürk'ün Türk ulusuna bıraktığı en büyük miras ve asla vazgeçilmez bir değerdir." dedi.



Tören, halk oyunu ekibinin gösterisi ve öğrencilerin şiir okumasının ardından resmi geçitle sona erdi.

- Kırşehir

Kırşehir'deki kutlamalarda, Vali İbrahim Akın, makamında tebrikleri kabul etti.

Cacabey Meydanı'ndaki kutlamalarda, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Kırşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın kahramanlık türküleri seslendirdiği törende Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Vali Akın, törende yaptığı konuşmada, Türk tarihinde en önemli günlerden birini daha idrak etmenin gurur ve mutluluğunun yaşandığını belirterek, büyük bedeller ödenerek kurulan Cumhuriyet'in 95. yıl dönümünü kutladı.

Kurtuluş Savaşı yıllarında çekilen sıkıntılar ve yaşanan olayların, tarihi bir ders niteliği taşıdığını vurgulayan Akın, "Ülkemiz, Cumhuriyetimiz kurulduğu andan itibaren Atatürk ilke ve inkılapları ışığında her alanda yapılan köklü değişikliklerle büyük mesafeler kat etmiş, barıştan ve mazlum milletlerden yana takındığı tutumuyla dünya devletleri arasında saygın bir konuma ulaşmıştır." diye konuştu.



Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği törene, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hüseyin Sabuncuoğlu, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, siyasi parti il başkanları, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.











