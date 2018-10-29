Cumhuriyet'in 95. yılı kutlanıyor

BURSA (AA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Kütahya ve Bilecik'te düzenlenen törenlerle kutlandı.



Bursa Valisi İzzettin Küçük'ün, Heykel Tarihi Valilik binasında tebrikleri kabul etmesinin ardından Vali Küçük ve Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, vatandaşların bayramını kutladı.



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından konuşma yapan Vali Küçük, Cumhuriyet'in, sadece tarihte bir rejim değişikliğinin adı olmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda yeni bir devletin kuruluşunun müjdecisidir, Türk milletinin tekrar tarih sahnesine çıktığı gündür. O yüzden bu bayram bizim en büyük bayramımızdır. Cumhuriyet'i çok büyük bedeller ödeyerek kurduk. Onun için çok anlamlıdır, değerlidir ve kıymetlidir. Eğer başaramasaydık, sömürge ülkelerinden biri olacaktık. Türk milleti tarihinde hiçbir zaman sömürge olmamıştır. Bize bu anlamda bu ezikliği yaşatmayan Büyük Önder'i rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum."



Küçük'ün konuşmasının ardından Nilüfer Halk Dansları Topluluğu ve Tahtakıran Kılıçkalkan ekibi gösteri sundu, ardından geçit düzenlendi.



Etkinlikler, protokol ve vatandaşların Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde Zafer Meydanı'na kadar "Cumhuriyet Alayı" yürüyüşü gerçekleştirmesiyle tamamlandı.

- Eskişehir

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak makamında kutlamaları kabul etti.

Atatürk Bulvarı'nda devam eden törende Çakacak, Garnizon Komutan Vekili Korgeneral Mehmet Özlü ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile tören aracına binerek halkı selamladı.

Vali Çakacak, burada yaptığı konuşmada, tüm bölücü ve yıkıcı faaliyetlere, tüm ihanet girişimlerine rağmen Türkiye'nin bugün dünyanın önde gelen devletleri arasında yerini aldığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Kalkınan ve gelişen bir ülke olarak ekonomisi sürekli büyümektedir. Çok iyi eğitimi olan yetişmiş insan kaynağına sahiptir. Dünyaya açık küresel bir ülkedir. Türk şirketleri, iş adamları, yatırımcıları, öğrencilerinin yerküre üstünde ayak basmadığı tek bir kara parçası yoktur. Güçlü ve düşmana korku salan modern bir orduya sahiptir. Emniyet kuvvetleri, halkını güvende tutacak her türlü kapasite ile donatılmıştır. Bilgi ve teknoloji üretmekte ve dünyaya satmaktadır. Bölgemizdeki gelişmeler ve terör olayları, bizi Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü olan 2023 için belirlenmiş hedeflere ulaşmaktan asla alıkoyamayacaktır."

AK Parti MKYK üyesi ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü ile çok sayıda vatandaşın katıldığı törenlerde, öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunu gösterileri sunuldu. Ayrıca, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığından havalanan savaş uçakları geçit törenine eşlik etti.

- Balıkesir



Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın tebrikleri kabulünün ardından Atatürk Stadyumu önünde düzenlenen etkinlikte öğrenciler şiir okudu, halk oyunları gösterileri sergilendi.



Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, tören aracına binerek vatandaşların bayramını kutladı.



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunduğu törende konuşma yapan Vali Yazıcı, eğitimin önemine dikkati çekti.

Yazıcı, Milli Kurtuluş Mücadelesi'nin başarıya ulaşmasının ardından, milletin yeni bir devlete ve Cumhuriyet'e kavuşmasının 95. yıl dönümünün kutlandığını dile getirerek, "Türkiye Cumhuriyeti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde aziz milletimizin, inançla yürüttüğü Kurtuluş Savaşı'nın sonucunda vatan aşkı, egemenlik ve bağımsızlık hasretiyle kurduğu en büyük emanetimizdir." diye konuştu.



Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kutlama etkinlikleri resmi geçit töreniyle sona erdi.

- Bilecik



Bilecik'te Vali Tahir Büyükakın, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Belediye Başkanı Nihat Can ve 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut, valilikte tebrikleri kabul etti.



İstasyon Spor Salonu'nda devam eden törende, Vali Büyükakın ve Belediye Başkanı Can, öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı.



Vali Büyükakın, burada yaptığı konuşmada, "Taşı mermer, toprağı seramik, yaprağı ipek, diriliş, kuruluş ve kurtuluşun şehri Şeyh Edebali diyarı, ata toprağı ve Ertuğrul sancağı Bilecik şehrinin güzel insanları; Cumhuriyet bir yönetim şekli olmanın ötesinde, aynı zamanda tarihimizin en önemli medeniyet projesi olarak getirdiği kazanımlarla bizlerin önünü açmış ve ufkunu genişletmiştir. Cumhuriyet, kurumları ve kudretiyle bilimde, eğitimde kültürde, sağlıkta, ekonomide ve sosyal yaşamdaki tüm değerlerimizde, attığımız her adımın, aldığımız her yolun şaşmaz güvencesi olmuştur." ifadelerini kullandı.

Programda spor, halk oyunları gösterisi sunuldu, şiirler okundu. 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığının bando gösterisi büyük alkış aldı. Kutlamalar, tören geçişiyle sona erdi.



- Kütahya



Kütahya'daki etkinlikler kapsamında, Vali Ahmet Hamdi Nayir, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, daire müdürleri, siyasi partilerin il başkanları ve protokol üyelerinin tebriklerini kabul etti.

Dumlupınar Spor Salonu'nda devam eden kutlamalarda Vali Nayir, halkın bayramını kutladı.



Vali Nayir, burada yaptığı konuşmada, bir değerler manzumesi Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yıl dönümünün büyük bir coşkuyla kutlandığını kaydetti.

Nayir, "Büyük Önder Atatürk'ün ifadesi ile cumhuriyet fazilettir. Cumhuriyet, insan onuruna, yaradılışına en yakışır rejimin adıdır. Cumhuriyeti ideal rejim yapan, milleti ve iradesini ön plana çıkarması ve bunun üzerinde herhangi bir güç tanımamasıdır. Cumhuriyet, milletimizin yeniden ayağa kalkmasının, şahlanışının timsalidir. Bize emanet edilmiş hayati önemde bir değer ve vazgeçilmez bir mirastır." dedi.

Törende çeşitli spor branşlarında düzenlenen yarışmalarda derece alan öğrencilere hediyeler takdim edildi, öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu, halk oyunları gösterileri sunuldu.

Tören, Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi korosunca sunulan müzik dinletisi ve geçit töreni ile sona erdi.

- Çanakkale

Çanakkale'de Vali Orhan Tavlı, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça ve Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, vatandaşların bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okunduktan sonra konuşma yapan Vali Tavlı, şunları söyledi:

"Binlerce yıllık şanlı tarihimiz boyunca her dem yeniden doğuşlara ve şanlı yürüyüşlere imza atmış olan başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları olmak üzere şanlı ecdadımızı, kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, aziz milletimin, Çanakkaleli hemşehrilerimin, yarınımız, umudumuz sevgili çocuklarımızın ve gençlerimizin Cumhuriyet Bayramı'nı içtenlikle kutluyorum."

Öğrencilerin şiir okumasının ardından halk oyunları gösterisi sunuldu. Uluslararası Troya Halk Oyunları Festivali için Çanakkale'de bulunan Ukrayna ve Gürcistan dans ekipleri tarafından dans gösterisi yapıldı.

Askeri birlikler ve öğrencilerden oluşan kortejin ardından Çanakkale Boğazı'ndaki Sahil Güvenlik botları, Deniz Polisi botları ve Kıyı Emniyetine ait römorkörlerle gösteri gerçekleştirildi.



Törene CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Çanakkale Savaşları Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız ile daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

- Yalova

Yalova'da Valilik tarafından düzenlenen tören 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Vali Tuğba Yılmaz, Belediye Başkanı Vefa Salman ile Garnizon ve Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik, törene katılanların bayramlarını kutladı.

Vali Yılmaz, konuşmasında Cumhuriyet'in önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti, asırlardır hürriyetinden ve onurundan taviz vermektense ölmeyi tercih eden aziz bir milletin şahlanışının üzerinden yeniden doğuşun nişanesidir. Binlerce yıllık devlet geleneğinin toprakla buluşmuş son fidanı olan Türkiye Cumhuriyeti, aradan geçen 95 yılın sonunda ulu bir çınar olma yolunda büyümeye ve gelişmeye devam etmektedir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti, bir yandan köklerine daha sıkı sarılan, diğer yandan semaya doğru daha fazla yükselen, kendi iradesiyle birlikte geniş bir alanda, güvenin, huzurun ve umudun adı olan bir devlettir."

Törene, AK Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol, CHP Milletvekili Özcan Özel, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.