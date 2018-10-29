Cumhuriyetin 95. yılı kutlanıyor

KONYA (AA) - Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Konya Valisi Yakup Canbolat, Ferit Paşa Caddesi'nde düzenlenen törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından yaptığı açılış konuşmasında, çocuklar ve gençlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik etti.

Büyük ve güçlü bir devlet olma yolunda attıkları her adımın, düşmanları zayıflatacağını belirten Canbolat, şunları kaydetti:

"Dün olduğu gibi Cumhuriyetimizin 95. yılını kutladığımız bu günde, birlik ve beraberliğimizi korumaya ve milli dayanışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Geçmişimizden aldığımız güçle daha çok çalışarak geleceğe büyük umutlar ve emin adımlarla yürümeliyiz. Ülkemiz ve aziz milletimiz tarihte olduğu gibi bugün de dünyada adaletin ve merhametin sembolüdür. Bu bağlamda 2023, 2053 ve 2071 bizim için çizilmiş ufuklardır."

Program, halk oyunları ve şiir dinletilerinin ardından sona erdi.



Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, askeri erkan, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da düzenlenen törenler, Vali Mustafa Tutulmaz'ın Valilik makamında tebrikleri kabulü ile başladı.



Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende, Vali Tutulmaz ve Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, törene katılanların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.



Vali Tutulmaz, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin milletin ortak eseri olduğunu söyledi.

Tutulmaz, şunları kaydetti:

"Bugün ulaştığımız seviyede Cumhuriyet tüm etnik kökenlere, inançlara, dillere ve kültürlere eşit mesafede duran bir yapıya kavuşmuştur. Devlet ile millet daha bir muhabbetle kucaklaşmış, eski acılar kırgınlıklar, dargınlıklar tedavi ve telafi yoluna girmiştir. İşte bu dayanışma ve kardeşlik ruhuyla geleceği inşa etmeyi hep birlikte sürdüreceğiz."



Tören, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesi ve ardından geçit töreni ile sona erdi.

Törene, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burçu Kayıkçı, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

- Aksaray

Aksaray'da Vali Aykut Pekmez, Valilik makamında tebrikleri kabul etti.

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda devam eden törende, Vali Pekmez ile Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, törene katılanların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından açılış konuşması yapan Pekmez, şunları söyledi:

"Atalarımızın bizlere kutsal emaneti olan vatanımıza sahip çıkarak, birlik ve beraberlik içerisinde şanlı bayrağımızı sonsuza dek yurdumuzun üzerinde dalgalandıracağız. Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümünde tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum. Devletimizin kurucusu büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Savaşı'nın tüm şehit ve gazilerini de sonsuz minnet ve şükranla anıyorum."

Daha sonra kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediye verildi ve geçit töreni yapıldı.

Törene, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Karaman

Karaman'da 15 Temmuz Aktekke Kent Meydanı'ndaki törende, Vali Fahri Meral ile Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, törene katılanların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşma yapan Vali Meral, şehit ve gazileri rahmet ve minnetle anarak, şunları söyledi:

"Cumhuriyetimize birlik ve beraberlik içinde, asırlardır sürdürdüğümüz kardeşlik ruhuyla sahip çıkmak ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak en öncelikli görevimizdir. Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yıl dönümünü yaşadığımız bu tarihi gün, bizi biz yapan ortak değerlerimiz etrafında her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenme günüdür. Cumhuriyet'e sahip çıkmak, Çanakkale'yi, Kurtuluş Savaşı'nı kazanan ruhu korumak ve bu bilinci gelecek kuşaklara aktarmaktır."



Törene, AK Parti Karaman milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, askeri erkan, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler ve öğrenciler katıldı.