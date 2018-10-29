Cumhuriyet'in 95. yılı kutlanıyor

YOZGAT (AA) - Yozgat, Kırıkkale, Nevşehir ve Sivas'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

Yozgat'ta Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören Vali Kemal Yurtnaç ve Belediye Başkanı Kazım Arslan'ın, halkın ve protokol üyelerinin bayramını kutlamasıyla başladı.



Sayı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayramı mesajı okundu.

Vali Kemal Yurtnaç'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasından sonra halk oyunu ekipleri gösteri sundu, öğrenciler şiir okudu.

Bayram dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Tören, resmi geçitle sona erdi.

- Nevşehir

Nevşehir'de Gazi Stadı'nda düzenlenen törende konuşan Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, öğrencilere seslenerek, büyük zorluklarla kurulmuş Cumhuriyet'i koruyup, devleti daha da geliştirmeleri yönünde çaba harcamaları gerektiğini belirtti.

Aktaş, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük fedakarlıklarla başlattığı milli mücadele, Türk milletinin inanç ve azmi ile başarıyla sonuçlanmış ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur. Atatürk'ün, 'Türk milletinin karakterine en uygun idaredir' diyerek ilan ettiği Cumhuriyet, en önemli mirastır." diye konuştu.

Daha sonra halk oyunu ekibi sahne aldı, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığınca rehine kurtarma, tütün, ev yangın tespit, arama-kurtarma, narkotik ve diğer branşlarda eğitim alan köpekler gösteri sundu.

Geçit töreninin ardından program sona erdi.

- Kırıkkale

Kırıkkale'de Fevzi Çakmak Caddesi'nde düzenlenen törende Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, Cumhuriyet'in, "milletçe verilen mücadelenin taçlandırılmasının adı" olduğunu vurguladı.

Programda, hafta kapsamında düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediye verildi.

Öğrenciler şiir okudu, halk oyunu ekibi gösteri sundu.

Tören resmi geçitle sona erdi.

- Sivas

Sivas'taki törende, Vali Davut Gül, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan ve Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Valilik makamında tebrikleri kabul etti.



Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi önünde konuşma yapan Vali Gül, Cumhuriyetin 95. yıl dönümünün, Cumhuriyet kenti Sivas'ta büyük onur ve coşkuyla kutlandığını söyledi.

Kurtuluş mücadelesinin, 4 Eylül 1919 tarihinde Sivas'ta yapılan kongre ile şekillendiğini ve buradan tüm dünyaya duyurulduğunu belirten Gül, şunları kaydetti:

"1919 tarihinde Sivas'ta gerçekleşen Sivas Kongresi, alınan kararları kadar Sivaslıların el ele verip, ortak hareket edebilmesi açısından da son derece önemlidir. Yurdun dört bir yanının düşmanlarca işgal edildiği bir dönemde Sivaslılar, birlik ve beraberlik içerisinde olmuş, bağımsız yaşama azim ve kararlılığından ödün vermemiştir. Bu mücadele, 29 Ekim 1923 tarihinde Ankara'da Cumhuriyet'in ilanı ile nihai hedefine ulaşmış, böylece Türk milletinin ve devletimizin varlığı ebedileşmiştir. Bugün bizlere düşen en önemli görev, Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü her koşulda korumak ve savunmak, gelecek kuşaklara Cumhuriyet'in temel değerleriyle yoğrulmuş güçlü yarınlar bırakmaktır."

Çeşitli gösterilerin sunulduğu program, tören geçişiyle sona erdi.



Törene, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.